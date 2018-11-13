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Выборы в Хакасии признали состоявшимися

13.11.2018

Избирком Хакасии признал выборы главы региона состоявшимися. Решение об этом было принято на заседании во вторник, передает ТАСС.

11 ноября за кандидата от КПРФ Валентина Коновалова проголосовали 57,57% избирателей, для победы ему было необходимо набрать более 50%. Коновалов был единственным кандидатом, так как другие участники отказались от борьбы во втором туре голосования.

До 17 ноября Коновалов должен предоставить документы о сложении полномочий депутата Верховного совета Хакасии, несовместимых с деятельностью главы республики.

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