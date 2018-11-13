«Ъ»: Структуры Ротнберга займутся строительством порта Тамань

Структуры Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, могут направить на строительство сухогрузного района порта Тамань. Объем работ в Тамани только по федеральным объектам порта оценивается в 65 млрд руб., подрядчики смогут претендовать и на строительство терминалов для частных инвесторов порта, пишет «КоммерсантЪ».

Компании, которые строили Крымский мост, значительно увеличили штат и вложили большие деньги в технику для реализации проекта. Если людей можно сократить, то оборудование просто некуда девать: на закупку дополнительного оборудования для стройки затрачено более €100 млн, договоры лизинга заключены на сроки от трех до шести лет, и эти расходы не компенсируются госконтрактом на мост, говорит собеседник «Ъ». По мнению источников газеты, схема привлечения мостовиков может быть выгодна и для порта, он получит опыт, компетенции и оборудование, необходимые для работы в Керченском проливе.