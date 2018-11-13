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Президент Австрии: шпионский скандал не испортит отношений между Москвой и Веной

13.11.2018

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что не хочет слишком драматизировать предполагаемый факт шпионажа офицера австрийской армии в пользу России.

«В долгосрочной перспективе это серьезно не испортит наши отношения с российским правительством», — сказал Ван дер Беллен в интервью ORF

Он отметил, что «все спецслужбы в мире» пытаются получить информацию таким образом.

Ранее в Австрии 70-летнего уроженца Зальцбурга обвинили в шпионаже в пользу России на протяжении более чем 20 лет. Он был полковником в армии, а работать на российскую разведку начал в 1990-х годах. За передаваемую информацию агент получил от России около €300 тыс. 

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