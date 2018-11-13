Президент Австрии: шпионский скандал не испортит отношений между Москвой и Веной

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что не хочет слишком драматизировать предполагаемый факт шпионажа офицера австрийской армии в пользу России.

«В долгосрочной перспективе это серьезно не испортит наши отношения с российским правительством», — сказал Ван дер Беллен в интервью ORF.