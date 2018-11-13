Президент Австрии: шпионский скандал не испортит отношений между Москвой и Веной

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что не хочет слишком драматизировать предполагаемый факт шпионажа офицера австрийской армии в пользу России.
«В долгосрочной перспективе это серьезно не испортит наши отношения с российским правительством», — сказал Ван дер Беллен в интервью ORF.
Он отметил, что «все спецслужбы в мире» пытаются получить информацию таким образом.
Ранее в Австрии 70-летнего уроженца Зальцбурга обвинили в шпионаже
в пользу России на протяжении
более чем 20 лет. Он был полковником в армии, а работать
на российскую разведку начал в 1990-х годах. За передаваемую
информацию агент получил от России около €300 тыс.