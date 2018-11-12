Умер автор комиксов Marvel Стэн Ли

В Лос-Анджелесе ушел из жизни Стэн Ли, один из создателей вселенной Marvel.Стэну Ли было 95 лет, сообщает TMZ . Он создал множество персонажей комиксов. В сотрудничестве другими авторами он, в частности, придумал Человека-паука, Халка, Людей Икс и других персонажей.Стэн Ли (он же Стэнли Мартин Либер) родился в Нью-Йорке в 1922 году. Вернувшись в 1945 году с войны, он устроился в издательство комиксов Timely Comics. Вместе с несколькими художниками Ли занялся созданием новых персонажей и в скором времени навсегда изменил индустрию, пишет Kinopoisk . Именно стараниями Ли (в сотрудничестве с Джеком Кирби и Стивом Дитко) на свет появились такие персонажи как Халк, Железный человек, Сорвиголова и Человек-паук, а также всемирно знаменитые команды супергероев: Фантастическая четверка, Мстители и Люди Икс. Впоследствии Timely Comics превратилось в Marvel Comics, а Ли стал во главе нового издательства.

Когда комиксы начали массово экранизировать, Ли стал регулярно появляться в фильмах в небольших камео. Его можно видеть в практически во всех картинах, основанных на комиксах Marvel.