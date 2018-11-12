Евгения Альбац: Останови беспредел!

Они все-таки нас достали. 12 лет искали, за что бы прихватить, каждый год устраивали разного рода проверки, ничего не нашли. Но 25 октября 2018 года мировая судья участка № 367 Тверского района города Москвы Шведова М.Е. вынесла издателю The New Times и сетевого издания newtimes.ru штраф в размере 22 миллиона 250 тыс рублей, плюс еще 30 тыс — главному редактору Евгении Альбац. Это самый большой штраф за всю историю российских СМИ. Подробное изложение этой истории вот здесь.
Мы конечно же подали жалобу, и конечно же пройдем все суды, включая Верховный суд РФ и Европейский суд по правам человека. И мы не сомневаемся, что рано или поздно мы добьемся правды. Мы просто обязаны добиться опротестования этого бессудного приговора, потому что иначе практика «юридических консервов», отменяющая все сроки давности и входящая в противоречие с законами Российской федерации, станет формой наказания любого СМИ, любого НКО, любого бизнеса, который так или иначе не угодил власти.
Поэтому мы обращаемся к вам за помощью — помогите нам: нам нужны средства, чтобы бороться.
Помните замминистра экономики Сергея Белякова, которого пм Медведев уволил за то, что он в своем Фейсбуке извинился за решение правительства заморозить пенсионные накопления? The New Times тогда же делал с ним интервью. Так вот, Сергей Беляков перевел 100 тысяч рублей.
Мария Аркадьевна Стругацкая, очевидно дочь великого Аркадия Стругацкого, перевела нам 115 тыс руб. Спасибо, Мария Аркадьевна, я как и многие люди моего поколения, выросла на книгах Вашего отца и дяди.
Мне очень приятно, что Сергей Алексашенко и Екатерина Журавская перевели очень серьезные суммы — спасибо им огромное! Но, как минимум, и с Сергеем, и с Катей, которая просто очень близкий и дорогой мне человек, мы хорошо знакомы. Я понимаю их сочувствие и сопереживание, и я сделала бы в отношении них ровно то же самое. Но с Ольгой Ивановной Глазковой, которая перевела 50 тыс. мы не знакомы. И с неким Игорем Матусевичем, который перевел 100 тыс. — тоже. Мне хочется думать, что и ими движет острое чувство случившейся несправедливости, важности личного шага, личного противления злу. Спасибо!
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