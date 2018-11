Евгения Альбац: Останови беспредел!

Они все-таки нас достали. 12 лет искали, за что бы прихватить, каждый год устраивали разного рода проверки, ничего не нашли. Но 25 октября 2018 года мировая судья участка № 367 Тверского района города Москвы Шведова М.Е. вынесла издателю The New Times и сетевого издания newtimes.ru штраф в размере 22 миллиона 250 тыс рублей, плюс еще 30 тыс — главному редактору Евгении Альбац. Это самый большой штраф за всю историю российских СМИ. Подробное изложение этой истории вот здесь.

Мы конечно же подали жалобу, и конечно же пройдем все суды, включая Верховный суд РФ и Европейский суд по правам человека. И мы не сомневаемся, что рано или поздно мы добьемся правды. Мы просто обязаны добиться опротестования этого бессудного приговора, потому что иначе практика «юридических консервов», отменяющая все сроки давности и входящая в противоречие с законами Российской федерации, станет формой наказания любого СМИ, любого НКО, любого бизнеса, который так или иначе не угодил власти.

The New Times

Но 20 ноября, после рассмотрения нашей апелляции той же судьей Тверского района, которая уже принимала по нашему делу негативное решение, включится счетчик: в течение 60 дней мы либо выплатим штраф, либо компания ООО «Новые Времена», издательи сетевого издания newtimes.ru, будет объявлена банкротом, ее счета заблокированы, лицензии на СМИ аннулированы, доступ к электронным ресурсам закрыты.

Поэтому мы обращаемся к вам за помощью — помогите нам: нам нужны средства, чтобы бороться.

Помните замминистра экономики Сергея Белякова, которого пм Медведев уволил за то, что он в своем Фейсбуке извинился за решение правительства заморозить пенсионные накопления? The New Times тогда же делал с ним интервью. Так вот, Сергей Беляков перевел 100 тысяч рублей.

Мария Аркадьевна Стругацкая, очевидно дочь великого Аркадия Стругацкого, перевела нам 115 тыс руб. Спасибо, Мария Аркадьевна, я как и многие люди моего поколения, выросла на книгах Вашего отца и дяди.



Мне очень приятно, что Сергей Алексашенко и Екатерина Журавская перевели очень серьезные суммы — спасибо им огромное! Но, как минимум, и с Сергеем, и с Катей, которая просто очень близкий и дорогой мне человек, мы хорошо знакомы. Я понимаю их сочувствие и сопереживание, и я сделала бы в отношении них ровно то же самое. Но с Ольгой Ивановной Глазковой, которая перевела 50 тыс. мы не знакомы. И с неким Игорем Матусевичем, который перевел 100 тыс. — тоже. Мне хочется думать, что и ими движет острое чувство случившейся несправедливости, важности личного шага, личного противления злу. Спасибо!

