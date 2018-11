Алексей Навальный: Мне нравится журнал, я его читаю и хотел бы читать дальше

Перевел 15 500 рублей журналу The New Times, который Путин хочет закрыть с помощью самого большого штрафа в истории российских СМИ.

Штраф — 22 миллиона рублей — большие деньги. И расчет тут, очевидно, именно такой: они поймут, что штраф огромный, повздыхают, повозмущаются и махнут рукой. И через пару месяцев одного из самых отважных СМИ в стране — как не бывало.

Для меня это простая ситуация. Мне нравится журнал, я его читаю и хотел бы читать дальше. Такое демонстративное хамство с закрытием, беспредельным штрафом и беспредельными судами — действие против меня.

Вот честно. Я тут о себе думаю больше, чем о журнале. Это меня оскорбили, это у меня из рук вырывают что-то, что я отдавать не хочу. Это мною хотят командовать, но я не позволю этого делать.

И также демонстративно как Кремль разоряет журнал, я перечислю им денег. И присоединюсь к тем, кто за три дня наперечислял уже 9 млн рублей.

Разрешаю журналу сделать с этими деньгами делать то, что они посчитают наиболее эффективным. Хотят — пусть штраф выплачивают. Хотят — пусть новое СМИ на эти средства запускают.

Тут всегда сложный выбор с кучей подводных камней и юридических тонкостей. Не сомневаюсь, что редакция сделает правильный выбор.

Всех призываю поступить так же. Не позволим собой командовать и вот так сжирать наши СМИ.

Деньги можно перевести на банковский счет — на Фонд поддержки свободы прессы ИНН 7703479573 КПП 771701001 Банковские реквизиты АО «АЛЬФА- БАНК» г. Москва р/с 40703810601300000093(рублевый) к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 Цель перевода : пожертвования на уставные цели.

А так же на банковские карты, которые мы специально открыли на имя главного редактора Евгении Альбац:

в Альфа-банке 4790 8720 5634 9044

в Сбербанке 4274 3200 2071 9079

Делая денежный перевод от физического лица на банковскую карту, вы соглашаетесь с тем, что совершаете дарение физическому лицу в соответствии с положением ст. 572 Гражданского кодекса РФ о договоре дарения. Указывайте в назначении платежа: «дарение».

Для переводов в иностранной валюте/ for transfers in foreign currency: Press Freedom Support Foundation Bank name : Alfa-Bank SWIFT : ALFARUMM Account # ( US dollars) 40703840301300000046 Account # ( euro) 40703978501300000035 Please, acknowledge your transaction as a charitable one.

Источник