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#В блогах

Ксения Ларина: Это уже дело чести, ей-богу

12.11.2018

Больше десяти миллионов уже собрано в фонд помощи журналу The New Times

И спасибо Жене за то, что она публикует слова благодарности своим читателям) 
Мы тоже перевели деньги. 
А потому что нефиг)
Сделать это просто, суммы приходят разные — от небольших до солидных. И мы же понимаем, что это акция солидарности. Ни с кем не согласованная акция солидарности.

Деньги можно перевести на банковский счет — на Фонд поддержки свободы прессы 
ИНН 7703479573 КПП 771701001 
Банковские реквизиты 
АО «АЛЬФА- БАНК» г. Москва 
р/с 40703810601300000093(рублевый) 
к/с 30101810200000000593 
БИК 044525593 
Цель перевода: пожертвования на уставные цели.

А так же на банковские карты, которые мы специально открыли на имя главного редактора Евгении Альбац:

в Альфа-банке 4790 8720 5634 9044

в Сбербанке 4274 3200 2071 9079
Указывайте в назначении платежа: "дарение".

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