Ксения Ларина: Это уже дело чести, ей-богу

И спасибо Жене за то, что она публикует слова благодарности своим читателям)
Мы тоже перевели деньги.
А потому что нефиг)
Сделать это просто, суммы приходят разные — от небольших до солидных. И мы же понимаем, что это акция солидарности. Ни с кем не согласованная акция солидарности.
Деньги можно перевести на банковский счет — на Фонд поддержки свободы прессы
ИНН 7703479573 КПП 771701001
Банковские реквизиты
АО «АЛЬФА- БАНК» г. Москва
р/с 40703810601300000093(рублевый)
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Цель перевода: пожертвования на уставные цели.
в Альфа-банке 4790 8720 5634 9044в Сбербанке 4274 3200 2071 9079
Указывайте в назначении платежа: "дарение".
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