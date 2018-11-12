Ксения Ларина: Это уже дело чести, ей-богу

И спасибо Жене за то, что она публикует слова благодарности своим читателям)

Мы тоже перевели деньги.

А потому что нефиг)

Сделать это просто, суммы приходят разные — от небольших до солидных. И мы же понимаем, что это акция солидарности. Ни с кем не согласованная акция солидарности.

Деньги можно перевести на банковский счет — на Фонд поддержки свободы прессы

ИНН 7703479573 КПП 771701001

Банковские реквизиты

АО «АЛЬФА- БАНК» г. Москва

р/с 40703810601300000093(рублевый)

к/с 30101810200000000593

БИК 044525593

Цель перевода: пожертвования на уставные цели.

А так же на банковские карты, которые мы специально открыли на имя главного редактора Евгении Альбац:

в Альфа-банке 4790 8720 5634 9044

в Сбербанке 4274 3200 2071 9079Указывайте в назначении платежа: "дарение".