Новый глава Хакасии хочет уволить экономический блок правительства региона

Об этом он заявил в интервью РБК.
«Весь экономический блок правительства Хакасии уйдет, потому что был неэффективен», — заявил Коновалов.
Глава региона раскритиковал экономическую и социальную политику своего предшественника Виктора Зимина. По словам Коновалова, «ни для кого не секрет», что в Хакасии за последние девять лет руководства Зимина «до банкротства был доведен ряд предприятий» и усугубилась проблема с рабочими местами.
«Тот факт, что Хакасия попала в число двух субъектов, которые находятся на внешнем управлении, уже о многом говорит в плане эффективности финансовой политики при Зимине», — пояснил Коновалов.
Новый глава региона добавил, что у него уже сейчас есть база претендентов в состав правительства. Работа по отбору продолжится дальше. Коновалов обещал при выборе не обращать внимания на партийную принадлежность и отметил, что насегодняшний день не рассматривает вариант разделения полномочий губернатора и главы регионального правительства.
Коммунист Валентин Коновалов был избран главой Хакасии 11 ноября. Он был единственным кандидатом и набрал 57,57% голосов.