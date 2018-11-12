Житель Татарстана пожаловался на избиение полицейскими в ЕСПЧ

Виталий Зачетов из Нижнекамска пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на побои и пытки духотой в полицейской машине.

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на главу Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова. По словам Зачетова, 21 октября 2017 года в торгово-развлекательном комплексе в Нижнекамске у него случился конфликт с женщиной-охранником. В частности, она обвиняла его в том, что он не воевал в Донбассе, призывала его не голосовать на выборах за оппозиционера Алексея Навального и назвала «бандеровцем и сыном фашистки». Зачетову пришлось выйти из ТРЦ, а на выходе его задержали двое полицейских.

Молодой человек рассказал, что на него надели наручники, посадили в патрульную машину со включенным отоплением и закрыли дверь. Через десять минут он «начал задыхаться из-за отсутствия кислорода» и «стучал головой о стекло двери так, чтобы не разбить его». Полицейские вывели его из салона,избили, а потом снова посадили в машину. Зачетов просил открыть хотя бы одно окно, после чего его ударили по голове, в область почек и печени. Он провел ночь в отделе полиции. На него составили административный протокол о нарушении общественного порядка и оштрафовали на 500 руб.

Следственный комитет трижды отказался возбуждать уголовное дело в отношении избивших Зачетова полицейских.