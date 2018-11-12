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Олег Кононов стал новым главным тренером «Спартака»

12.11.2018

Совет директоров ФК «Спартак-Москва» назначил главным тренером команды Олега Кононова.

Об этом сообщается на сайте организации. В 2017 году Кононов возглавлял грозненский «Ахмат». Первую половину текущего сезона провел в тульском «Арсенале». Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. В команде отмечают, что цели на текущий сезон — это попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

Олег Кононов заявил, что его ближайшие планы — встретиться с тренерами дубля и «Спартака-2». 

«Чемпионат у нас довольно ровный, ничего еще не потеряно. Нужно побеждать в каждом матче... Вера в успех есть. Характер — тоже. Футболисты, уверен, готовы развиваться. Осталось только реализовать потенциал на поле», — сказал Кононов.

И. о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо покинул команду. В клубе пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

22 октября «Спартак» уволил Массимо Каррера с должности главного тренера команды. В заявлении клуба было сказано, что итоги прошлого сезона были неудовлетворительными, а «результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет».

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