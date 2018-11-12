Губернатор Свердловской области решил не увольнять Глацких за слова о молодежи

Губернатор Евгений Куйвашев решил сохранить Ольгу Глацких в должности директора департамента молодежной политики администрации Свердловской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в аппарате главы региона. Издание пишет, что решение было принято после «серьезного разговора» с Глацких и что чиновнице был сделан выговор.

Ранее Глацких отстранили от работы после того, как в интернете появилась видеозапись ее встречи с волонтерами в Кировграде в октябре. Там она говорила о недостатке средств на финансирование молодежных проектов и отметила, что у молодых людей складывается представление, будто государство им все должно. «Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать» — сказала Глацких.