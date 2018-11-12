Из «золотого парашюта» экс-главы Курской области исключили перелеты в Москву

Дополнительные гарантии экс-главе Курской области Александру Михайлову сократили. Его постановление, подписанное накануне отставки, признано утратившим силу решением врио губернатора Романа Старовойта. Но речи о полной отмене «золотого парашюта» не идет.

31 октября Курская облдума приняла другой закон, о допгарантиях лицу, занимавшему должность губернатора Курской области, по которому бывшему губернатору положены все привилегии, установленные Михайловым, кроме путешествий в Москву, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе обладминистрации.