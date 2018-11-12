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Из «золотого парашюта» экс-главы Курской области исключили перелеты в Москву

12.11.2018

Дополнительные гарантии экс-главе Курской области Александру Михайлову сократили. Его постановление, подписанное накануне отставки, признано утратившим силу решением врио губернатора Романа Старовойта. Но речи о полной отмене «золотого парашюта» не идет.

31 октября Курская облдума приняла другой закон, о допгарантиях лицу, занимавшему должность губернатора Курской области, по которому бывшему губернатору положены все привилегии, установленные Михайловым, кроме путешествий в Москву, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе обладминистрации.

11 октября губернатор Курской области Александр Михайлов объявил об уходе с должности. За день до этого он подписал документ о дополнительных гарантиях в связи с прекращением полномочий. Согласно документу, в течение трех лет экс-губернатор мог иметь бесплатный проезд вместе с супругой до Москвы и обратно поездом или самолетом два раза в год, беспрепятственный вход в здание Дома Советов, внеочередной личный прием губернатором Курской области, а также осуществление расходов, связанных с погребением. Пост охраны у дома губернатора, подавшего в отставку, должен был дежурить еще год с момента снятия полномочий. Теперь бесплатные путешествия в Москву ему недоступны. 

 

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