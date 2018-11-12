Финляндия заявила о возможном вмешательстве РФ в работу GPS на учениях НАТО

В Хельсинки подозревают Россию в организации масштабных сбоев в работе системы спутниковой навигации GPS в Лапландии, когда там проходили учения НАТО.

Об этом в интервью Yle Radio Suomi заявил премьер-министр страны Юха Сипиля. По его словам, технически создать такие помехи не сложно. Сипиля предположил, что таким образом Москва дала сигнал всем участникам учений. Политик уверен, что Финляндии следует подготовиться к новым подобным атакам на GPS.

Премьер-министр Финляндии добавил, что подобные помехи сигналам для авиации увеличивает риск аварий, в том числе и пассажирских самолетов. Сипиля пообещал, что инцидент будет расследован и, в зависимости от результатов, будут приняты ответные меры. Вмешательство в систему GPS он предложил воспринимать так же, как нарушение воздушного пространства.

В конце октября сообщалось, что во время учений НАТО сбой в работе GPS произошел в Норвегии. Позже американские СМИ писали, что к сбоям может быть причастна Россия.