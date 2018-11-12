Финляндия заявила о возможном вмешательстве РФ в работу GPS на учениях НАТО

В Хельсинки подозревают Россию в организации масштабных сбоев в работе системы спутниковой навигации GPS в Лапландии, когда там проходили учения НАТО.
Об этом в интервью Yle Radio Suomi заявил премьер-министр страны Юха Сипиля. По его словам, технически создать такие помехи не сложно. Сипиля предположил, что таким образом Москва дала сигнал всем участникам учений. Политик уверен, что Финляндии следует подготовиться к новым подобным атакам на GPS.
В конце октября сообщалось, что во время учений НАТО сбой в работе GPS произошел в Норвегии. Позже американские СМИ писали, что к сбоям может быть причастна Россия.