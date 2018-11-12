В центре Перми установили чучело с «лицом» Путина

Чучело с «лицом» президента России Владимира Путина неизвестные установили в центре Перми вечером 11 ноября. Манекен с фотографией Путина закрепили на фонарном столбе и прикрепили надпись: «Военный преступник Пыня В. В.».



Позже полиция задержала на месте двух человек: секретаря пермского отделения либертарианской партии Алексея Котова и его несовершеннолетнего друга, сообщает портал 59.ru. Их задержали в то время, как они снимали чучело на телефон, рассказал активист пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов. По его словам, Котова и его товарища отпустили без составления протоколов.

В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что сейчас по факту случившегося началась проверка.

Фото было опубликовано в сообществе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте».





В пермском штабе Навального также сообщили, что сегодня полиция задержала волонтера Александра Шабарчина. Его отвезли в Верещагино, его родной город, чтобы передать в военкомат, как уклоняющегося от призыва на военную службу.

«Однако нам известно, что Александр проходит медицинское обследование в пермской больнице, о чем своевременно известил верещагинский военкомат. Мы предполагаем, что задержание и попытка принудительной отправки Саши в армию связаны с проведением вчерашней акции», — сообщили в штабе.