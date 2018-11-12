«Роскосмос» отказывается от ракеты-носителя «Союз-ФГ»

В конце 2019 года «Роскосмос» завершит эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-ФГ».

«В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН «Союз ФГ», с января 2020 г. «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», — сообщил в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Также Рогозин рассказал, что на космодроме «Байконур» с 2022 года начнутся летные испытания ракеты среднего класса «Союз-5» в беспилотном варианте, с 2023 года в варианте с новым пилотируемым кораблем. На 2025 год запланировано окончание эксплуатации РН «Протон-М» и перевод пусков тяжелых ракет-носителей на космодром «Восточный». 11 октября ракета «Союз-ФГ» из-за нештатного разделения первой и второй ступеней не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с экипажем на борту.