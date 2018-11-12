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Белый дом рассказал о двухчасовой дискуссии Трампа, Путина, Меркель и Макрона

12.11.2018

11 ноября в Париже президенты США Дональд Трамп, России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие мировые лидеры обусудили вопросы договора о ракетах средней и меньшей дальности и ряд региональных проблем.

«Президент присутствовал на ланче с президентом Макроном, канцлером Меркель, президентом Путиным и многими другими мировыми лидерами. Они обсудили различные вопросы, включая ДРСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Очень хорошее и продуктивное обсуждение» продолжалось два часа, отмечается в сообщении. 

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