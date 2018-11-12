По Израилю ударили ракеты с территории сектора Газа

Не менее 10 ракет из сектора Газа были запущены по территории Израиля.

«За последние часы с территории сектора были выпущены не менее десяти ракет. Две ракеты были сбиты системой «Железный купол», — говорится в сообщении армии Израиля, передает «Интерфакс».

В ночь на понедельник сотрудники спецназа армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в секторе Газа, в результате которой был убит заместитель командира одного из элитных военных подразделений ХАМАС Нур Бараке. В результате столкновения были убиты шестеро палестинцев, передает РБК со ссылкой на The Jerusalem Post

Во время перестрелки с боевиками погиб офицер армии Израиля, еще один получил ранения средней тяжести.

В связи с обострением обстановки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Париж, где участвовал в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, и вылетел на родину.