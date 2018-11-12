По Израилю ударили ракеты с территории сектора Газа

Не менее 10 ракет из сектора Газа были запущены по территории Израиля.
«За последние часы с территории сектора были выпущены не менее десяти ракет. Две ракеты были сбиты системой «Железный купол», — говорится в сообщении армии Израиля, передает «Интерфакс».
Во время перестрелки с боевиками погиб офицер армии Израиля, еще один получил ранения средней тяжести.
В связи с обострением обстановки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Париж, где участвовал в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, и вылетел на родину.