Политолог Александр Морозов об опоздании Путина

RT показывает длинный синхрон, как Путин опаздывает на общую фотографию глав государств на 100-летии первой мировой войны. Все собрались и ждут его. В чем смысл этого опоздания и его демонстрации? Зачем бросать такой вызов на мероприятии, призванном подчеркнуть примирение народов, участвовавших в давней войне? Это же не открытии Генассамблеи ООН по спорному вопросу, не какое-то другое заседание, где ожидается какая-то критика в адрес России - это ровно обратное по смыслу глобальное событие, которое позволяет и России выглядеть "нормализованно". Зачем же на таком событии "бросать вызов"?!Я смотрел этот сюжет и думал: может быть, мы слишком все-таки с сильной презумцией разумности смотрим на этот период Путина. Возможно, он потерял контроль и над собой, и над управлением ситуацией (которая сильно усложнилась). Ведь вполне может оказаться так, что ситуация "выше персональных возможностей". И ему кажется, что он продолжает делать все "так, как и раньше", а на самом деле это самообман и почва уже уехала из-под ног. Может, он реально уже поехал умом от напряжения?