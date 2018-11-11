Путин и Трамп договорились об отдельной встрече на G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече на саммите «большой двадцатки» в Аргентине в конце ноября.

Договоренность была достигнута в Париже, куда главы государств приехали ради участия в мероприятиях, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны, передает «Интерфакс». Путину и Трампу удалось кратко пообщаться в столице Франции.

В конце октября в Москву с визитом приехал помощник президента США Джон Болтон, который заявил о возможной скорой встрече лидеров двух стран.