Камчатские строители военного объекта рассказали о звонке из ФСБ после отъезда

Четверо работников стройки военного объекта на Камчатке, которым не платят обещанную зарплату, покинули закрытый город Вилючинск. После отъезда с одним из них — электромонтажником из Казани Русланом Шамсутдиновым — связались сотрудники ФСБ и прокуратуры.

Об этом Шамсутдинов рассказал «Дождю». Рабочий и еще три человека уехали в Петропавловск-Камчатский на автобусе. Им удалось пересечь КПП, поскольку документы проверили бегло. По словам Шамсутдинова, позже ему позвонил мужчина, представившийся прокурором и спросил, где они находятся. На следующий день ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. «Сказал, что хочет поговорить и встретиться на нейтральной территории. Я ему объяснил, что опасаюсь за свою жизнь и здоровье, и поэтому отказываюсь», — рассказал Шамсутдинов телеканалу. Он добавил, что может поговорить с сотрудником ФСБ, когда вернется домой в Казань. Однако мужчина ответил, что в Казани этим никто заниматься не будет. Еще один рабочий рассказал Шамсутдинова, что ему также звонил сотрудник ФСБ.

Руслан Шамсутдинов нашел вакансию компании «Строительное управление зданий и сооружений» с зарплатой в 80 тыс. руб., после чего приехал в Вилючинск 12 октября, куда его ввезли без соответствующих документов, на лодке. Через несколько недель работы он не получил аванс. Другие рабочие рассказали, что несколько месяцев получали зарплату «сильно меньше обещанного».