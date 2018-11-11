ЕС отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Брекзиту

Евросоюз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Брекзиту.

Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Британии. Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть «финальное препятствие» на переговорах с ЕС. Она предложила создать независимый механизм, который бы позволил Великобритании решить проблемы с таможенным соглашением. Однако ЕС ответил отказом, объяснив, что это допустимо только в рамках Европейского суда. По информации газеты, теперь четыре британских министра, которые выступают против выхода Великобритании из Евросоюза, могут уйти в отставку.

Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза в 2016 году. Кампанию за выход в прессе окрестили Брекзитом.