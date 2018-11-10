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ФСБ разыскивает в Москве подозреваемых в подготовке терактов анархистов

10.11.2018

ФСБ разыскивает в Москве десять анархистов, подозреваемых в подготовке терактов и незаконном обороте взрывчатки.

Об этом пишет «КоммерсантЪ». На подозреваемых вышли в рамках расследования дела о теракте в здании управления ФСБ в Архангельске. Вместе с ними в организованную группу могли входить 17-летний студент архангельского колледжа, устроивший взрыв в ФСБ, а также 14-летний московский школьник, в квартире которого, как утверждает следствие, нашли взрывное устройство. Личности разыскиваемых анархистов ФСБ установить пока не удалось. «Ъ» предполагает, что это связано с тем, что школьник, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, отказался давать показания и не признал вину в изготовлении взрывчатки.

31 октября студент архангельского политехнического техникума устроил взрыв в здании управления ФСБ. Студент погиб, трое сотрудников спецслужбы пострадали.

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