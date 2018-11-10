Япония хочет ускорить переговоры с Россией по Курилам

Власти Японии намерены предложить РФ ускорить переговоры по решению территориального вопроса вокруг Курильских островов и подписания мирного договора между странами.

Об этом сообщает японская газета The Mainichi. По информации издания, с таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратится премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Последний заявит об этом в ходе встречи на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре.

Японская сторона предполагает, что страны обсудят заключение мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года, в которой говорилось о согласии Москвы передать Японии остров Шикотан и острова Хабомаи. Затем Токио планирует вести переговоры о принадлежности двух других островов — Кунашира и Итурупа. При этом Абэ будет стремиться к подписанию рамочного соглашения по спорным территория в июне 2019 года во время визита Владимира Путина в Японию.

После Второй мировой войны СССР и Япония не подписали мирный договор. Япония претендует на четыре курильских острова, которые входят в состав России — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает, что острова стали территорией СССР, а позже РФ по итогам войны.