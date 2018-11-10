Япония хочет ускорить переговоры с Россией по Курилам

Власти Японии намерены предложить РФ ускорить переговоры по решению территориального вопроса вокруг Курильских островов и подписания мирного договора между странами.
Об этом сообщает японская газета The Mainichi. По информации издания, с таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратится премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Последний заявит об этом в ходе встречи на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре.
После Второй мировой войны СССР и Япония не подписали мирный договор. Япония претендует на четыре курильских острова, которые входят в состав России — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает, что острова стали территорией СССР, а позже РФ по итогам войны.