Российские нефтяники не подписали соглашение о заморозке цен на бензин

Крупнейшие нефтяные компании, в том числе «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» не подписали с правительством соглашение о заморозке цен на бензин и топливо.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. Документ должен был быть подписан до 7 ноября, но на вечер пятницы, 9 ноября, этого сделано не было. По словам собеседника издания, со стороны правительства соглашение подписано и разослано для подписания компаниям. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака заявил, что с 1 ноября меры, о которых договорились правительство и компании, начали действовать и рынок их уже почувствовал.
В мае 2018 года из-за роста цен правительство обязало нефтяников заморозить цены на топливо, взамен снизив акцизы на бензин. Но осенью бензин снова начал дорожать и правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке до конца года.