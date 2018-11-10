Российские нефтяники не подписали соглашение о заморозке цен на бензин

Крупнейшие нефтяные компании, в том числе «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» не подписали с правительством соглашение о заморозке цен на бензин и топливо.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. Документ должен был быть подписан до 7 ноября, но на вечер пятницы, 9 ноября, этого сделано не было. По словам собеседника издания, со стороны правительства соглашение подписано и разослано для подписания компаниям. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака заявил, что с 1 ноября меры, о которых договорились правительство и компании, начали действовать и рынок их уже почувствовал.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал РБК, что компания поддерживает действия правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов, но не стал объяснять, почему она до сих пор не подписала соглашение. В «Лукойле» и «Газпром нефти» также не стали комментировать решение. Источники, близкие к двум нефтяным компаниям, отметили, что у ни возникли вопросы к легитимности документа. Договоренность выглядит как картельный сговор и нарушение антимонопольного законодательства. Однако руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил РБК, что соглашение является законным.

В мае 2018 года из-за роста цен правительство обязало нефтяников заморозить цены на топливо, взамен снизив акцизы на бензин. Но осенью бензин снова начал дорожать и правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке до конца года.