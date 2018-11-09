В штабе Навального в Краснодаре сообщили о пропаже сотрудницы Веры Холодной

Сотрудница штаба политика Алексея Навального в Краснодаре Вера Холодная не выходит на связь на протяжении пяти дней.

Об этом сообщили​ в Twitter штаба. Последний раз Холодная появлялась на работе в понедельник 5 ноября. После этого она не выходила на связь, и с ней никто не общался.В штабе просят всех, кто общался с Холодной на этой неделе, видел ее, располагает сведениями о местонахождении или хочет помочь в поисках, звонить по телефонам: + 7 905 472 10 62, +7 961 591-76-08.В сентябре Веру Холодную арестовали на 10 суток из-за видеоролика об акции против пенсионной реформы.