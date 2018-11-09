Экс-чиновникам Монако предъявили обвинения по делу Рыболовлева

В Монако обвинения по делу миллиардера Дмитрия Рыболовлева предъявили местным чиновникам.

Среди них бывший глава Минюста княжества Филипп Нармино, его жена и сын, а также экс-руководитель МВД Монако Поль Массерон, пишет газета Monaco Matin.

Нармино предъявили обвинения в торговле влиянием и пассивной коррупции. В прошлом году он был вынужден уйти в отставку из-за этого расследования. Жену бывшего министра и его сына заподозрили в укрывательстве и пособничеству преступлениям. Обвинения были также предъявлены адвокату Рыболовлева Татьяне Бершеда.

Обвиняемых оставили на свободе под юридическим контролем и запретили контактировать с другими фигурантами дела. Их также обязали являться на допросы по повестке.



Дмитрия Рыболовлева задержали 6 ноября. Он находится в центре судебного расследования, открытого генеральным прокурором Монако за факты «коррупции», «торговли активным и пассивным влиянием» и соучастие в этих преступлениях.

