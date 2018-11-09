Мэр Махачкалы отправлен под домашний арест

Советский районный суд Махачкалы отправил под домашний арест врио мэра города Абусупьяна Гасанова на 10 дней.

Об этом сообщает ТАСС. Гасанова подозревают в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Судья Мурад Гюльмагомедов сказал, что если в течение 10 дней Гасанову предъявят обвинения, мера пресечения будет продлена на 2 месяца.

Врио мэра задержали 7 ноября. Как сообщали в ФСБ, дело Гасанова связано с проведением аукциона на выполнение дорожно-строительных работ. СМИ писали, что дело возбудили после того, сотрудники антимонопольной службы провели проверку заключенных муниципальных контрактов и нашли нарушений на 180 млн руб.

Гасанов стал временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы в январе, после ареста его предшественника Мусы Мусаева. Последнего суд приговорил к четырем годам колонии общего режима по пяти эпизодам превышения должностных полномочий.