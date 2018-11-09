Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков подал в отставку

Главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков подал в отставку.Об этом сообщается на сайте СМИ. Колпаков сообщил редакции о своем решении 9 ноября. «Медуза» пишет, что отставка связана с обвинениями, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания.«Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — приводит издание слова Колпакова.

Также в своем Facebook Колпаков добавил, что «категорически отказывается признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах». И.о. главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора.

Иван Колпаков — один из основателей «Медузы», он был главным редактором издания с 2016 года. Ранее на заседании совета директоров медиа, состоявшегося после обвинений против Колпакова, было принято решение о том, что он останется главным редактором.