В Австрии раскрыли работавшего на российскую разведку агента

70-летнего уроженца Зальцбурга обвинили в шпионаже в пользу России на протяжении более чем 20 лет.Об этом пишет газета Kronenzeitung со ссылкой на источники в спецслужбах Австрии. Разоблачение шпиона подтвердил представитель Минобороны Австрии и канцлер Себастьян Курц. Последний сказал, что ожидает от президента Владимира Путина объяснений.Имя подозреваемого не называется. Сообщается, что он бы полковником в армии и служил в штабе. Работать на российскую разведку он начал в 1990-х годах. По информации газеты, раз в две недели шпион выходил на связь с связным по имени Юрий, задания получал по радио, в ответ писал шифровки или передавал информацию напрямую по спутниковой связи. Он получил от России около €300 тыс. Расследование установило, что полковник мог передавать Москве секретные данные о военно-воздушных силах Австрии и артиллерийских системах, а также составлять досье на военачальников. В последние время он мог передавать информацию о ситуации с мигрантами в стране.

МИД Австрии вызвали временного поверенного в делах РФ. В министерстве сообщили о том, что отменяется поездка в Москву министра иностранных дел Карин Кнайсль, которая должна была посетить Россию 2-3 декабря.