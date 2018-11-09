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СК возбудил дело против «создавших привилегированные условия» для Цеповяза сотрудников ФСИН

09.11.2018

Следственный комитет Амурской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии, создавших «привилегированные условия» отбывания наказания для члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза.

Об этом говорится на сайте ведомства. СК усматривает в действиях сотрудников ФСИН признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с января 2015 по февраль 2018 года пока неустановленными должностными лицами в интересах Цеповяза совершались действия, «явно выходящие за пределы их полномочий». Следствие проверит не только изложенные в СМИ сведения, но и другие возможные факты нарушений администрацией, сообщают в СК. Также будет проверена информация об угрозах супруге Цеповяза Наталье.

В 2013 году суд признал Вячеслава  Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких преступлений в составе банды Цапков. Ему было назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее СМИ опубликовали фотографии из колонии, на которых Цеповяз ест крабов и делает шашлык. Позже его жена рассказала, что ее супруг сам передал ей фото.

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