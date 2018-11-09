Кремль планирует сменить половину членов Совета по правам человека

До конца года в президентском Совете по правам человека (СПЧ) пройдет ротация, инициированная Кремлем.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к администрации президента собеседника и нескольких представителей совета.

«Сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента, ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, после чего его представят президенту», — сказал источник газеты.

Ожидается, что сменят около половины членов СПЧ. В новом составе не будет людей, которые не занимаются активной работой, однако своих постов могут лишиться и инициативные члены организации. В частности газета напоминает, что у некоторых из них ранее возникали проблемы с властями. Конфликт председателя комитета против пыток Игоря Каляпина с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым может помешать правозащитнику сохранить кресло. Каляпин заявил «Ведомостям», что шансов сохранить место в СПЧ у него мало.

Председатель совета Михаил Федотов рассказал, что о выходе из организации его уже уведомили сопредседатель «Клуба 2015» Сергей Воробьев, ведущий Максим Шевченко и главный режиссер театра «Алеко» Алексей Козырев.