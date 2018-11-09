Кремль планирует сменить половину членов Совета по правам человека

До конца года в президентском Совете по правам человека (СПЧ) пройдет ротация, инициированная Кремлем.
Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к администрации президента собеседника и нескольких представителей совета.«Сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента, ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, после чего его представят президенту», — сказал источник газеты.
Председатель совета Михаил Федотов рассказал, что о выходе из организации его уже уведомили сопредседатель «Клуба 2015» Сергей Воробьев, ведущий Максим Шевченко и главный режиссер театра «Алеко» Алексей Козырев.