The Times: Евросоюз введет санкции против руководства российской разведки

Власти Великобритании призывают Евросоюз ввести санкции в отношении высокопоставленных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил.

Об этом пишет The Times. Газета отмечает, что новые меры должны согласовать в ближайшие недели. Санкции, как ожидается, будут введены в декабре. Попавшим под них россиянам могут запретить въезд в Евросоюз, их активы будут заморожены в рамках совместных действий Великобритании и ЕС в отношении стран, уличенных в применении химического оружия. Под санкции могут попасть «полдюжины человек», пишет The Times.

7 ноября стало известно, что Госдепартамент США начал консультации с Конгрессом о новом раунде санкций в отношении России в рамках закона о противодействии использованию химического оружия.