BBC: Фонд кино выделил фильму «Крымский мост» без конкурса 100 млн рублей

Фонд кино выделил без конкурса 100 млн руб. фильму «Крымский мост» Тиграна Кеосаяна.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники. Решение было принято после письма в Минкультуры первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова.
Глава пиар-дирекции фонда Светлана Бриллиантова подтвердила изданию, что в 2017 году Фонд кино безвозмездно выделал деньги на съемки картины о Крыме на основании «некоего письма».
Официальный бюджет фильма «Крымский мост» и источник финансирования не назывались. Фильм собрал, в основном, отрицательные рейтинги критиков.