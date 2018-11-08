Алексей Навальный: встречайте лучший агрегатор соцсетей

Многие мои знакомые знают, что я уже несколько лет ношусь с этой идеей. Просто потому, что такой сайт нужен мне самому.

Я много пользуюсь твиттером, считаю его лучшим источником новостей. Раньше (у нас в России) это была условно либеральная соцсеть, но сейчас там и все кремлевские тусят, что делает твиттер ещё и полезным инструментом оценки информационной картины дня.

Только две проблемы есть:

- вам приходится много сидеть в твиттере;

- нужно очень сбалансировано настроить ленту.

И вот я мечтал о «честном агрегаторе» — там, где никто не будет мухлевать в зависимости от политических предпочтений и где есть система отсечки ботов. Ведь сделать пост/твит популярным по формальным признакам (количество ретвитов или лайков) — очень легко с помощью элементарной накрутки.

Зашел в такой честный агрегатор и за 1 минуту узнал не только «что там в твиттере», но и «что там в стране» — ведь о всём происходящем в стране пишут в твиттере.

Такой инструмент станет ещё и важным средством борьбы с цензурой и искажением информационного поля.

Короче, никто такой не делал, и мы его сделали сами.

Сейчас на здесь есть топ постов твиттера, телеграма и инстаграма. Ну и, соответственно, топ пользователей этих сетей.

Причем топ пользователей самый лучший. Там нет чуваков с накрученными миллионами подписчиков, топ формируется из тех, кто делал самые популярные записи за последние 30 дней. То есть если у нас кто-то в топе, то его за месяц читало максимальное количество живых людей.

Самое важное: у нас все по-честному. Никакого мухлежа на тему политических взглядов. Выдаем результат как есть, а иначе этот агрегатор просто потеряет смысл.

В тестовом режиме мы пользуемся уже два месяца, нам очень нравится. Надеюсь, это будет полезно и вам. Заносите в закладки: trrrending.today.

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