Жена Цеповяза рассказала о передаче его фото с крабами в Генпрокуратуру

Фотографии, на которых отбывающий срок в колонии член ОПГ Вячеслав Цеповяз ест крабов и делает шашлык, он сам переслал жене Наталье.

Об этом она рассказала в интервью BBC. По словам Натальи, муж присылал ей и детям эти фотографии в 2015—2016 годах. В комментарии к одному из снимков он написал, что он был сделан в комнате отдыха. В 2017 году Наталья передала фотографии в Генпрокуратуру и ФСИН, чтобы они проверили условия содержания. В ответ ей сообщили, что «выявлены нарушения» и «виновные наказаны». При этом как эти снимки заполучили СМИ, Наталья не знает.

Один из адвокатов Цеповяза Эльбрус Муртазов заявил «Интерфакс » , что обратится в суд, чтобы установить инициаторов «негативной информационной кампании» против клиента.

«По поводу всех этих скандальных фотографий Цеповяза опрашивают в колонии на протяжении почти года, с периодичностью в месяц-полтора. Но наш вопрос о том, кто пишет эти заявления в прокуратуру и ФСИН, остается без ответа. Получить копии этих заявлений тоже не получается, нам постоянно отказывают. Поэтому в ближайшее время мы намерены истребовать материалы в судебном порядке», — сказал Муртазов.

Он добавил, что летом 2018 года Цеповяза опрашивали по поводу заявления, поступившего в правоохранительные органы, в котором говорилось о подкупе ряда журналистов, сотрудников ФСИН и судей для оказания давления на заключенного при рассмотрении имущественного спора с его бывшей женой. Между Цеповязом и его бывшей женой Натальей был заключен брачный контракт, согласно которому супруга претендовала практически на все имущество бизнесмена. Осужденный получил уведомление из ЗАГСа и инициировал процедуру расторжения брачного контракта. Кущевский районный суд оставил документ в силе, однако Краснодарский краевой суд брачный контракт расторгнул. Были поданы встречные имущественные иски, которые сейчас находятся на разных стадиях рассмотрения, рассказал Муртазов.

В 2013 году суд признал Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Ему было назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.