Глава ФСБ: «Мы упустили трудных подростков»

ФСБ подготовила руководству страны предложения по борьбе с радикализмом среди молодежи, сообщил директор ведомства Александр Бортников.

Бортников отметил, что создаются закрытые сообщества, прежде всего среди молодежи, и радикализация приводит к тому, что «гибнут люди», передает ТАСС. По его словам, должна быть «активная работа силовиков, власти, гражданского общества, школ, где происходит достаточное количество проявлений».

«Мы упустили трудных подростков, и они попали под влияние и стали исповедовать радикальные взгляды — и левые, и правые, а где-то вперемешку, сумбур в голове. Но то, что такие структурные группы существуют — это реальность сегодняшнего дня. Это проблема, которую сейчас надо решать незамедлительно», — отметил директор ФСБ, напомнив о нападении молодого человека на УФСБ в Хабаровске и о нападении на УФСБ в Архангельске.