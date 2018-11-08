Число планирующих свое будущее на ближайшие годы россиян сократилось

В России сократилось число людей, которые планируют свое будущее на ближайшие годы.

Это следует из опроса «Левада-центра». Согласно ему, в октябре 2018 года с 38% до 35% (по сравнению с прошлым годом) уменьшилось число респондентов, которые планируют свое будущее на один или два года, а на ближайшие пять-шесть лет — с 15% до 11%.

46% респондентов ответило, что не знает, что с ними будет даже в ближайшие месяцы. В октябре 2017 года так думали 38%. Согласно опросу, большинству, ответивших таким образом, было больше 55 лет. Многие респонденты отнесли себя к потребительскому статусу «ниже среднего».

Согласно опросу, на много лет вперед о своем будущем думают только 4% россиян. Этот показатель за год не изменился.

Опрос был проведен 18 – 24 октября 2018 года. В нем участвовало 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

