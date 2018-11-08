Военным запретят делиться информацией о себе в интернете и СМИ

Законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных Госдума приняла в первом чтении.

«Военнослужащим запрещается размещать в СМИ [и] в сети Интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других […], деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых [они] проходят военную службу», — сказано в документе, сообщают в Госдуме.

За нарушение указанного запрета «каждый военнослужащий, независимо от его должности и звания, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира». Необходимость принятия законопроекта объясняется тем, что «военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций», а информация, размещенная СМИ или интернете, «применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ».