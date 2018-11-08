Военным запретят делиться информацией о себе в интернете и СМИ

Законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных Госдума приняла в первом чтении.
«Военнослужащим запрещается размещать в СМИ [и] в сети Интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других […], деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых [они] проходят военную службу», — сказано в документе, сообщают в Госдуме.