Из-за стрельбы в баре в Калифорнии погибли 12 человек

При стрельбе в баре Borderline Bar and Grill в Калифорнии погибли 12 человек.
Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальное заявление властей. Жертвой, в том числе, стал офицер полиции. Еще около десяти человек получили ранения. Всего в заведении в это время находились несколько сотен посетителей, пришедших на студенческую вечеринку. Стрелявший также погиб. Пока неизвестно, покончил ли он с собой или был застрелен полицией.
Ранее сообщалось об 11 пострадавших при стрельбе. По заявлениям очевидцев, нападавший был в темной одежде и помимо огнестрельного оружия мог применить дымовые шашки.