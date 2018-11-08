СК завершил расследование дела о хищении 160 млн рублей при утилизации частей авиаракет

Следственный комитет РФ по Московской области завершил расследование уголовного дела о хищении более 160 млн руб. при утилизации составных частей авиационных ракет, сообщает пресс-служба ведомства.

Об этом говорится на сайте ведомства. В сообщении указано, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении пяти обвиняемых с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Фигурантами делао хищении являются исполнительный директор государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем Владимир Ниязов, экс-гендиректор АО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз» Николай Яковлев, замдиректора АО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации» Игорь Малолеткин, коммерческий директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Виктор Ваган и Андрей Сидоров. В СК отмечают, что в зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пунктом «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия).

В 2010-2011 годах в рамках исполнения контракта с Минобороны РФ «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» должен был разобрать для утилизации 93 авиационные ракеты и передать их части в АО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации» для переработки. По версии следствия, обвиняемые организовывали демонтаж с этих ракет двигателей «Р95-300» и продали их на Украину. В качестве отчетности соучастники предоставили Минобороны фальсифицированные документы.