Число кандидатов на пост губернатора Приморья достигло 20

8 ноября в избирательную комиссию Приморского края подали документы еще два кандидата в губернаторы — Александр Мамошин и Жанна Семукова, таким образом, общее число желающих побороться за пост достигло 20.

Как пишет портал «Новости Владивостока», Мамошин является предпринимателем, экс-депутатом Законодательного собрания. Он — походный атаман Уссурийского казачьего войска, полномочный представитель Союза казачьих войск России и Зарубежья в ДФО. Принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ополченцев. Кандидатуру Мамошина поддержала рабочая группа Постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России (ПДС НПСР). Семукова — директор и совладельц частной общеобразовательной школы «Ювента».

Теперь количество самовыдвиженцев на выборах губернатора Приморского края составляет 10 человек. Еще 10 кандидатов выдвинули различные политические партии. На выборы в сентябре были выдвинуты лишь пять кандидатов.

«Сейчас, могу сказать без преувеличения, происходят главные выборы в стране, и от того, как они пройдут, зависит развитие политической системы в России. Это политика федерального уровня: кто участвует — получает большие политические очки. Неудивительно, что большое количество разных людей принимают участие в этой компании. Это дает очень интересный, выгодный пиар. У выдвинувшихся сейчас товарищей шансов практически никаких — девять дней до конца, при этом нужно собрать больше 7000 подписей и пройти муниципальный фильтр. Без серьезной организации, структуры, поддержки это практически невозможно. Много юридических тонкостей», — отмечает политолог Вячеслав Беляков.

Повторные выборы в Приморье назначены на 16 декабря. Итоги сентябрьских были отменены из-за нарушений. Тогда во второй тур вышли врио губернатора, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. КПРФ не стала выдвигать кандидата на повторные выборы, но Ищенко подал документы как самовыдвиженец. Тарасенко на посту главы региона сменил Олег Кожемяко, он участвует в выборах как самовыдвиженец.

На данный момент документы в избирком подали:

1. Врио губернатора Олег Кожемяко (самовыдвиженец);

2. Депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР);

3. Общественный деятель Олег Митволь (партия «Зеленые»);

4. Бывший кандидат в президенты Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

5. Издатель Виктор Старицин (Коммунистическая партия социальной справедливости);

6. Председатель комитета по МСУ Думы Владивостока Роза Чемерис (партия «За женщин России»);

7. Игорь Поляков (адвокат, защищавший Зинаиду Ким, партия «Союз горожан»);

8. Депутат ЗС ПК Александр Щербаков (самовыдвиженец);

9. Председатель реготделения «Деловой России» Алексей Тимченко («Партия РОСТа»);

10. Бывший вице-губернатор по внутренней политике, бывший руководитель краевого наркоконтроля Игорь Степаненко («Патриоты России»);

11. Преподаватель Дальневосточного филиала Кузбасского института ФСИН России Виктор Васильев (самовыдвиженец);

12. Бизнесмен Павел Михальченков (самовыдвиженец);

13. Общественник и врач Вячеслав Гнездилов (самовыдвиженец);

14. Председатель партии социальных реформ Станислав Полищук («Партия Социальных Реформ − Прибыль от природных ресурсов — Народу»);

15. Предприниматель Сергей Лобунец (самовыдвиженец);

16. Пенсионер Максим Марченко (Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Демократическая партия России»).

17. Депутат Думы Михайловского района и предприниматель Александр Коваленко (самовыдвиженец);

18. Коммунист, бизнесмен, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко (самовыдвиженец);

19. Казак, бывший арендатор набережной Спортивной гавани Александр Мамошин (самовыдвиженец);

20. Совладелец и директор частной школы Жанна Семукова (самовыдвиженец).