МВД Бурятии запросило у местного издания IP-адреса читателей

Центр по противодействию экстремизму и отдел «К» МВД Бурятии затребовали у редакции сайта «Номер один» предоставить им IP-адреса читателей, оставивших комментарии к статье, в которой рассказывается о закупке дорогостоящих машин и мебели для чиновников республиканского правительства.

«Публикация вызвала гнев и возмущение читателей, что в условиях нынешнего социально-экономического положения республики нам кажется вполне естественным. При этом редакция сайта «Номер один», а так же Роскомнадзор не усмотрели в размещенных комментариях никакого нарушения закона. Однако в полиции посчитали иначе. Так, в Центре по противодействию экстремизму считают, что комментарии к статье «склоняют к воспрепятствованию деятельности государственных органов власти». В отделе «К» вообще никак не обосновали свое требование, сославшись лишь на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», — говорится в сообщении редакции.

Редакция отказалась предоставлять IP-адреса, так как эта информация попадает под закон о персональных данных.