Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела против сотрудников колонии, где сидит Цеповяз

Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установила, что сотрудники ИК-3 создали привилегированные условия для Вячеслава Цеповяза.
«Ему были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов, выразившееся в виде предоставления ему продуктов питания высокой материальной ценности, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий, возможности свободно пользоваться запрещенными предметами (сотовый телефон) и разрешенными средствами связи, а также в нарушение установленного порядка, встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в учреждении, встреча с которыми запрещена», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее СМИ опубликовали фотографии Вячеслава Цеповяза из колонии, на которых видно, как он ест крабов и шашлыки. По данным «Интерфакса», после этого Цеповяза поместили в ШИЗО.
Суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки — Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек. Он умер в следственном изоляторе.