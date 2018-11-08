Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела против сотрудников колонии, где сидит Цеповяз

Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установила, что сотрудники ИК-3 создали привилегированные условия для Вячеслава Цеповяза.

«Ему были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов, выразившееся в виде предоставления ему продуктов питания высокой материальной ценности, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий, возможности свободно пользоваться запрещенными предметами (сотовый телефон) и разрешенными средствами связи, а также в нарушение установленного порядка, встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в учреждении, встреча с которыми запрещена», — говорится в сообщении ведомства.