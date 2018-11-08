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Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела против сотрудников колонии, где сидит Цеповяз

08.11.2018

Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установила, что сотрудники ИК-3 создали привилегированные условия для Вячеслава Цеповяза.

«Ему были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов, выразившееся в виде предоставления ему продуктов питания высокой материальной ценности, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий, возможности свободно пользоваться запрещенными предметами (сотовый телефон) и разрешенными средствами связи, а также в нарушение установленного порядка, встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в учреждении, встреча с которыми запрещена», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, администрация колонии незаконно перевела Цеповяза на облегченные условия отбывания наказания, создав ему комфортные условия. Он переписывался по SMS с родственниками, получал дополнительные свидания, имел свободный доступ к служебным помещениям учреждения и пользовался стационарной телефонной связью.

В июле прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона начальнику ИК № 3. По итогам его рассмотрения два лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Повторная проверка в октябре показала, что нарушения продолжаются. Поэтому прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее СМИ опубликовали фотографии Вячеслава Цеповяза из колонии, на которых видно, как он ест крабов и шашлыки. По данным «Интерфакса», после этого Цеповяза поместили в ШИЗО.

Суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки — Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек. Он умер в следственном изоляторе.

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