«Ъ»: АЗС нашли способ скрыто повышать цены на топливо

Крупные нефтекомпании начали скрыто повышать розничные цены на АЗС за счет «сервисных сборов» за топливные карты для корпоративных клиентов, несмотря на заморозку цен на топливо.

Как пишет «КоммерсантЪ», первой наценки вместо скидок для корпоративных клиентов ввела «Газпром нефть». Бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин — на 1%.

Источники издания говорят, что цены на АЗС по топливным картам повышают все крупнейшие нефтекомпании. Это началось после того, как они договорились с правительством заморозить мелкооптовые цены.