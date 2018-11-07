Фильм «Хантер Киллер» о спасении президента РФ американцами получил прокатное удостоверение

Американский фильм «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение в России.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дистрибьютора Megogo Distribution. Картина выйдет в прокат 8 ноября.

«Хантер Киллер» должен был выйти на экраны 1 ноября, но фильм к этому времени не получил прокатное удостоверение. Megogo Distribution сообщила, что ей не ответили в министерстве культуры. В ведомстве объяснили, что не выдали разрешение из-за неправильного пакета документов. Якобы в Госфильмофонд сдали картину плохого качества, а новую копию отправили накануне релиза и в ведомстве не успели проверить диск.

В фильме рассказывается история операции американской подводной лодки «Хантер Киллер» в Северном Ледовитом океане. Военные занимаются спасением президента РФ.

