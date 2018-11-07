Фигуранты дела «Седьмой студии» не признали вину в суде

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников отказался признать вину по делу «Седьмой студии».

Об этом из зала Мещанского суда Москвы сообщает корреспондент «Дождя». Серебренников заявил, что «не признавал и не признает себя виновным», отметив, что обвинение «не только абсурдно, но и непонятно». Остальные фигуранты дела — бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум — также заявили о своей невиновности.

7 ноября началось рассмотрение дела по существу. По версии следствия, Серебренников, Малобродский, Апфельбаум и Итин причастны к хищению 133 млн руб. Эти деньги Минкультуры выделило на проект «Платформа». Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По делу также проходят продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Воронова объявлена в розыск.