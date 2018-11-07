Место в Палате представителей США потерял «защитник Москвы» Рорабакер

Конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер (Dana Rohrabacher) уступил конкуренту из Демократической партии Харли Руда (Harley Rouda) в борьбе за место в Палате представителей.
«Рохрабахер известен своими возмутительными заявлениями, пророссийскими взглядами и твердой поддержкой президента Трампа», — пишет The New York Times.На Капитолийском холме Рорабакер пользовался репутацией законодателя, выступающего за улучшение отношений с Россией. Он неоднократно посещал Москву, встречался с российскими парламентариями и, по его собственным словам, знаком с президентом Владимиром Путиным еще с тех времен, когда последний работал в мэрии Санкт-Петербурга, отмечает РБК. The New York Times называла его «одним из главных защитников Москвы в Вашингтоне» и «ведущим оппонентом санкционной политики США в отношении России».