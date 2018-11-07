Депутат ГД предложил лишать родительских прав за участие детей в несогласованных митингах

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил рассмотреть возможность лишения родительских прав при более чем двукратном участии ребенка в несанкционированной акции. Инициатива может быть внесена в виде поправок к проекту о штрафах для организаторов массовых акций, либо в качестве отдельного законопроекта, сказал он агентству «Москва».

«Я думаю, что должен быть штраф. Конечно, не такие огромные суммы как для организаторов митингов, но даже суммы в 3-5 тыс. руб. для первого раза будет достаточно. Для повторного — надо думать. Если родители не занимаются своими детьми, может должен быть сигнал в опеку, чтобы они брали такие семьи на контроль. <…> То есть это сигнал для более глубокого изучения — нужно ли вообще оставлять детей таким родителям, которые своими детьми не занимаются. Может быть, при участии ребенка в несанкционированном митинге больше двух раз стоит рассмотреть возможность лишения родительских прав», — пояснил Вострецов.