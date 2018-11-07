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В Свердловской области СК начал проверку департамента Ольги Глацких

07.11.2018

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку на нецелевое расходование средств регионального департамента молодежной политики, который возглавляет Ольга Глацких.

Об этом говорится на сайте ведомства. В СК отмечают, что ранее в нескольких изданиях была опубликована информация, что в 2018 году департамент получил 131 млн руб., которые выделили на проекты по поддержке талантливой молодежи. По данным Следственного комитета, обучение подростков проходило в бизнес-отеле «Панорама», связанном с одним из депутатов Законодательного собрания региона.

«Ставятся вопросы, почему мероприятия с молодежью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм», — заявляют в СК.

Также ведомство пообещало проверить информацию о других мероприятиях департамента.

Ольга Глацких стала известна после своего высказывания на встрече с молодежью Кировграда. Чиновник сказала детям, что государство им «ничего не должно, а должны родители», так как государство «не просило родителей рожать». Глацких за свои слова подверглась острой критике. Позже ее отстранили от должности.

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