«Проект» рассказал о финансовых успехах брата Путина «из-за фамилии»

Двоюродный брат президента РФ Игорь Путин занимал руководящие посты или был акционером в 33 компаниях благодаря своему имени.

Об этом пишет издание «Проект». По словам бывшего вице-президента «Мастер-банка» Евгения Пинского, было слишком много желающих воспользоваться фамилией «Путин». Пинский сам был совладельцем офшора на Британских Виргинских островах вместе с Игорем Путиным. По словам другого собеседника «Проекта», брат президента «не мог фильтровать поступающие предложения».

Игорь Путин работал в рязанской Лицензионной палате, затем переехал в Москву и меньше четырех месяцев был вице-президентом Газэнергопромбанка. Уволиться оттуда его попросил двоюродный брат, рассказал «Проекту» близкий друг Игоря Путина того времени. Президент попросил кузена «быть незаметным». Разговор между ними состоялся после «инцидента в банке». О каком инциденте идет речь, не уточняется. Из Москвы родственник главы государства переехал в Самару, где стал главой совета директоров «Самарского резервуарного завода». На эту должность его назначил владелец предприятия, местный олигарх Андрей Ищук. Источник «Проекта» утверждает, что Ищук «хотел себе солидного человека для прикрытия, с красивой фамилией, чтобы не трогали лишний раз».Игорь Путин построил себе особняк на Арбате, заняв место, на которое претендовал бизнесмен Михаил Черный, который, по некоторым данным, был членом «Измайловской» ОПГ. Позднее Путин работал в «Мастер-банке», а затем в Русском земельном банке и Промсбербанке. «Проект» пишет, что первый банк называли «лидером российского обнала», остальные, по информации источников, участвовали в выводе денег за границу.Сейчас президент России Владимир Путин со своим братом не общается. Это подтвердил изданию пресс-секретарь Дмитрий Песков. По информации «Проекта», Игорь Путин купил себе землю на берегу Волги под строительство особняка и в настоящее время на пенсии.