«Проект» рассказал о финансовых успехах брата Путина «из-за фамилии»

Двоюродный брат президента РФ Игорь Путин занимал руководящие посты или был акционером в 33 компаниях благодаря своему имени.
Об этом пишет издание «Проект». По словам бывшего вице-президента «Мастер-банка» Евгения Пинского, было слишком много желающих воспользоваться фамилией «Путин». Пинский сам был совладельцем офшора на Британских Виргинских островах вместе с Игорем Путиным. По словам другого собеседника «Проекта», брат президента «не мог фильтровать поступающие предложения».
Игорь Путин построил себе особняк на Арбате, заняв место, на которое претендовал бизнесмен Михаил Черный, который, по некоторым данным, был членом «Измайловской» ОПГ. Позднее Путин работал в «Мастер-банке», а затем в Русском земельном банке и Промсбербанке. «Проект» пишет, что первый банк называли «лидером российского обнала», остальные, по информации источников, участвовали в выводе денег за границу.
Сейчас президент России Владимир Путин со своим братом не общается. Это подтвердил изданию пресс-секретарь Дмитрий Песков. По информации «Проекта», Игорь Путин купил себе землю на берегу Волги под строительство особняка и в настоящее время на пенсии.